صعوبات التعلم توقع مذكرة شراكة مع إدارة التعليم بالقويعية

ريم عبدالعزيز(صدى):

وقع مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجبرين، مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم الدكتور/ عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، مذكرة شراكة لإقامة دورة استراتيجيات الحل في اختبار القدرات العامة، بمسرح التعليم بالقويعية بالتعاون مع الجمعية وذلك يوم السبت 28/ 6/ 1441هـ ولمدة أربع أيام.

وذكر آل عثمان أن مذكرة التعاون جاءت من أجل تظافر الجهود لخدمة الطلاب في محافظة القويعية وحثهم على التفوق الدراسي.

ووجه آل عثمان الشكر والتقدير لجميع منسوبي التعليم في المحافظة، متطلعا من جميع طلاب المرحلة الثانوية الحضور والاستفادة من هذه الدورة.

وأكد أن الجمعية ومن باب التعاون، وحب أبناءنا من ذوي الإعاقة، وأبناء الشهداء والمرابطين في الحد الجنوبي، والأيتام، والكشافة، تقدم لهم هدية متواضعة بالدخول المجاني للدورة، والاستفادة منها والمساهمة الفعالة في نجاحها.