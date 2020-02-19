«أردوغان» يقمع معارض اتهمه بأنه جناح «غولن»

وكالات(صدى):

أثارت تصريحات زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، التى أدلى بها مؤخرًا ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غضب الأخير، وقرر اليوم إخضاع حزب أوغلو للتحقيق.

وكان المعارض التركي قد اتهم أردوغان بأنه الجناح السياسي لفتح الله غولن، المتهم بالتخطيط لمحاولة انقلاب عام 2016.

واستشهد أوغلو على صحة ذلك بأن أردوغان قام بالسماح للآلاف من أتباع غولن بتقلد وظائف الدولة.

ورد أردوغان على الاتهامات التى وجهت إليه بتوجيه نفس هذه الاتهامات لحزب المعارضة حيث قرر إحالته للتحقيق لاحتمال وجود صلات تربطه برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.