انفعال رانيا يوسف بسبب أغاني المهرجانات

القاهرة(صدى):

أنفعلت الفنانة المصرية رانيا يوسف أمام الكاميرات وفشلت في إخفاء غضبها بعد محاولة إحراجها بسؤال غير متوقع عن رأيها في منع أغنيات مطربي المهرجانات.

وجاء ذلك خلال فعالية فنية خاصة للعرض الأول لفيلمها الجديد ” صندوق الدنيا ” والتي أقيمت مؤخراً بإحدى قاعات السينما في مدينة 6 أكتوبر في مصر.

وردت يوسف بانفعال : “انتوا ليه بتدخلوني في مشاكل مش بتاعتي.. انا عندي (أشولة) مشاكل شخصية.. أنا مالي ومال القصة دي ياجماعة.. انا بسمع كل الاغاني.. واللي بيعجبني بسجله عندي وبرقص عليه واللي مبيعجبنيش.. اغنية وخلاص.. اللي مش عاجبه يفوت الاغنية.. واللي عاجبه يرقص ع الاغنية.. بس ياجماعة الحياة بسيطة ليه بتصعبوها”.