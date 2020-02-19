صحة حفر الباطن تقيم برنامج الزواج الصحي بجامعة حفر الباطن

حفر الباطن (صدى):

أقامت صحة حفر الباطن برنامج الزواج الصحي في جامعة حفرالباطن متمثلة بكلية العلوم التطبيقية وكلية إدارة الأعمال للبنات لتوعيتهم بأهمية الفحص ماقبل الزواج وبلغ عدد الحضور 500 طالبة .

وتضمن البرنامح شرحا تفصيلياً عن أمراض الدم الوراثية (كمرض فقر الدم المنجلي ومرض الثلاسيميا ) وآلية الفحص والتعامل مع الفحوصات بالسرية التامة وذلك لتثقيف الطالبات بالأمراض وآثارها على المجتمع وطرق الحد من انتشارها بالفحص والتأكد لإعطاء المشورة الطبية حول إمكانية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر، أو الأبناء في المستقبل.كما يهدف إلى إعطاء الخيارات والبدائل أمام الراغبين بالزواج من أجل التخطيط لإنشاء أسرة سليمة صحيًّا واجتماعيًا.

وتحرص صحة حفر الباطن على تقديم كافة البرامج والحملات التوعوية لنشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع