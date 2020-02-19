تعاون 7 جهات للتحقيق في حريق «سينما الدمام»

الدمام(صدى):

بدأت عدة جهات التحقيق في واقعة حريق صالة السينما بالمجمع التجاري في الدمام، التي تناولتها صحيفة ” صدى ” الإلكترونية، صباح اليوم الأربعاء؛ حيث ضم التحقيق تعاون الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، وإدارة دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أمانة الشرقية، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية والشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة؛ فيما كشف المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، أنه تم اخلاء 219 شخصًا من المجمع والفندق وعزل المنطقة المتضررة ومباشرة أعمال الدفاع المدني بالموقع.

وأوضح الشهراني، أنه نتج عن الحادث إصابة عدد 15 حالة نتيجة تعرضهم للدخان؛ تمت معالجتهم بالموقع ماعدا حالة واحدة تم نقلها للمستشفى للتأكد والاطمئنان على صحتها وغادرت في حينه وهي بصحة جيدة ومازال التحقيق جاري لمعرفة أسباب الحريق.

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