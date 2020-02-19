مجمع إرادة بالرياض يحتفي بموظفيه لمساهمتهم بإنشاء أول جناح نفسي لتنويم الأطفال

محمد السعران(صدى):

احتفى مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض صباح اليوم بالموظفين والموظفات الذين ساهموا في إنشاء جناح تنويم الأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية، وكذلك الذين ساهموا في نجاح ندوة الصيدلة النفسية الثانية عشر التي نظمها المجمع خلال شهر يناير الماضي.

وألقى المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني كلمة بهذه المناسبة قدم فيها الشكر الجزيل لجميع الموظفين الذين ساهموا في هذا النجاح والتميز، مبينا أنهم فخر للمجمع وأن تنظيم هذه المناسبات وافتتاح هذه المشاريع هو جهد موفق من الجميع دون استثناء وعمل نبتغي به وجه الله ثم خدمة وطننا.

وقال “لقد تعودنا في المجمع على تجاوز الصعوبات لأننا نعمل كفريق واحد بجهد واحد ولهدف واحد، وأن المجمع لديه خطة طموحة للتطوير والتميز ويعمل على مشاريع كبيرة لخدمة المرضى والمراجعين وأن تحقيق هذه الخطة والمشاريع يحتاج أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، والبعد عن العمل الفردي أو تحقيق المصالح الشخصية، وضرورة تغليب المصلحة العامة”.

وشدد د. القحطاني على أن إدارة المجمع ما هي إلا قيادة لفريق، تعمل وتبذل وبفضل الله يتحقق الهدف واحتمال الخطأ والصواب كبير، داعيا لأن يكون التعامل دوما، أن الجهد هو المعيار والإنجاز للجميع، والتميز هو أي عمل يضيف للمرضى والمستفيدين والموظفين.

وحث على الاستمرار في تحقيق الإنجاز تلو الإنجاز وأن يكون المجمع أسرة واحدة تتحلى بالإرادة والأمل وتنبذ كل سلبية وتعزز كل إيجابية، ودعا الله في ختام كلمته بأن يوفق الجميع لكل خير ويبارك جهودهم ويعينهم على خدمة المرضى والمراجعين وتحمل أعباء العمل.

وتم تقديم عرضٍ بعنوان “إنجازنا جميعاً”، بعدها شاهد الجميع فيديو عن جناح تنويم الأطفال، ثم دشن المدير التنفيذي صفحة (ضوء إرادة) والتي تعد صفحة إلكترونية متخصصة في نشر أخبار المجمع وأخبار الصحة النفسية والاجتماعية في المملكة وتهدف لتقديم رصد إعلامي لكل ما يتعلق بهذا المجال وتسعى لتكون منصة إعلامية يشارك فيها موظفو وموظفات المجمع بنشر أخبار نشاطات وفعاليات إداراتهم وأقسامهم، تلاه تكريم الموظفين والموظفات.