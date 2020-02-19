شاهد.. تأثير الرياح القوية على الكثبان الرملية في تبوك

تبوك(صدى):

رصد مقطع فيديو تأثير الرياح القوية على الكثبان الرملية في تبوك.

وبدا في المقطع تساقط حبات البرد وتراكمه على الكثبان الرملية في منطقة تبوك، مما ينذر ببردية كثيفة خلال الساعات القليلة المقبلة.

يدكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق الجوف، تبوك ، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والمنطقة الشرقية تمتد إلى منطقة نجران.

ولفتت الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون غدًا شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/س.