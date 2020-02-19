مجهول يهتك عرض طفلة ويلقي بها بين شجيرات حديقة

إسلام أباد(صدى):

تعرضت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات لحادث اغتصاب قام بها مجهول لم يتم القبض عليه حتى الآن في باكستان.

وقام الجاني باستغلال وجود الطفلة خارج منزلها حيث قام بالاعتداء عليها جنسيا ثم ألقى بها بين شجيرات حديقة إلى أن عثر أحد الأفراد المتوجدون في الحديقة على الطفلة وهى غارقة في دمائها.

ومن جهتها، قامت أسرة الطفلة بالتظاهر احتجاجا على ما أصاب ابنتهم، وانتقلت مشاعر الغضب من بشاعة الحادث إلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث طالب مستخدميه بضرورة ضبط المتورط في الحادث ومعاقبته.