رجل يخنق زوجته بعدما سألته عن «حبه» لها

لندن(صدى):

أقدم محقق شرطة بريطاني متقاعد، على قتل زوجته خنقا حتى الموت بمنزلهما بمدينة أبردين في بريطانيا بعد أن سألته ” هل مازلت تحبني؟” ، حيث كانت تعلم بعلاقاته الجنسية المتعددة مع سيدات أخريات.

وحاول الرجل، الكذب في التحقيقات بأنها صدمت رأسها في غرفة النوم وذلك أثناء استحمامه؛ لتكشف هيئة المحلفين في المحكمة العليا أكاذيب الزوج، ووجهت له تهمه القتل العمد، قبل أن يعترف أنه اضطر لفعل ذلك والكذب حتى لا ينكشف أمره لعائلته.

وعرف المتهم بالفضائح الجنسية، الأمر الذي دفعه للاستقالة من عمله، رغم ذلك ظلت الزوجة بجواره ودعمته حتى بعد تركه الخدمة؛ لتكتشف أنه على علاقة بامرأة أخرى، لكنه أنهى هذه العلاقة، وفي أثناء المحاكمة ظهرت رسالة نصية أرسلتها الزوجة لزوجها في 2016 قائلة: ” أنا أحبك… وأريدك فقط أن تحبني أنت أيضا ” .