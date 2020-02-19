رجل ينقذ طفلة من أسد بتصرف غريب

واشنطن(صدى):

تعرضت طفلة صغيرة تبلغ 6 سنوات، لموقف مرعب بعد هجوم أسد عليها بشكل مفاجئ خلال زيارتها لأحد المتنزهات بمنطقة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا.

وبينما حاول الأشخاص المتواجدين حولها إصدار أصوات مرتفعة في محاولة لإخافة الأسد، أسرع أحد الرجال لضرب الحيوان موجها لكمة قوية لضلوعه، مما دفعه للهروب.

وتمكن الرجل بشجاعته من إنقاذ الطفلة، فلم تتعرض سوى لجروح طفيفة، فيما أصدرت إدارة المتنزه تعليمات ونصائح بشأن أفضل الطرق للتصرف في مثل هذه المواقف، كما تقرر إغلاق المتنزه بحثا عن الأسد.