بيتروس لن يُكمل في النصر

ماجد محمد(صدى):

كشف سعد آل مغني، العضو الذهبي السابق بنادي النصر، أن لاعب وسط الفريق البرازيلي بيتروس ماتيوس، لن يُكمل مع النصر.

وقال «آل مغني»: «اتصلت على وكيل أعمال بيتروس وذكر لي أن اللاعب لن يكمل مع النصر وسألته عن الشرط أن النصر له الأولوية في التجديد معاه قال صحيح لكن إذا اللاعب دخل الستة أشهر ولم يتم التجديد معاه يلغي هذا الشرط وموجود هدا البند في لائحة الفيفا أحد يفيدنا هالكلام صحيح ولا».

وأضاف: «خلال الاتصال مع وكيل بيتروس سالته عن سر تواجده في الإمارات، إعتذر عن الإجابة سألته هل تلقى عرض من أندية سعودية قال الشباب وبيتروس رفض الفكرة، أتوقع تصريح بيتروس ربما بسبب الازعاج اللي وصله خلال الفتره الماضية من نادي الشباب».

ويسعى النصر إلى حسم ملف تجديد عقد بيتروس البالغ من العمر 30 سنة، والذي انضم إلى النصر في صيف 2018، قادمًا من صفوف ساو باولو البرازيلي، في عقد يمتد لمدة موسمين حتى يونيو 2020.