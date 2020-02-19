‏لا يجوز لرجل الأمن استخدام قوة السلاح إلا في 10 حالات

فهد القزيز(صدى):

تؤكد الأنظمة على أنه لا يجوز لرجل الأمن استخدام القوة بالسلاح إلا في 10 حالات فقط؛ لتحقيق الغرض الأمني أثناء تعامله مع المجرمين والمتهمين، ومنها القبض على المحكوم عليه بعقوبة السجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر، إذا قاوم أو حاول

الهرب.

ومن بين تلك الحالات: القبض على المتهمين في إحدى الجرائم المخلة بأمن الدولة وسلامتها وجرائم الإرهاب، وجرائم تصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها وجلبها وتلقيها وترويجها وجرائم القرصنة و السطو المسلح بأنواعه، ومخالفي نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، أو من صدر أمر رسمي بالقبض عليه في إحدى الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمتلبس بإحدى تلك الجرائم ، وذلك إذ قاوم أو حاول الهرب.

ويمكن استخدام قوة السلاح في حالة اعتداء المسجونين أثناء دراستهم، أو نقلهم، أو محاولتهم الهرب، أو تمردهم المقترن باستخدام القوة، حالة إشهار السلاح على أي من رجال الأمن أثناء قيامهم بوظائفهم، أو محاولة الانتقام منهم بسببها أو محاولة إعاقتهم عن أداء مهماتهم أو الاعتداء الجسدي عليهم أو محاولة إطلاق سراح المقبوض عليهم.

ويتم استخدام ذلك الحق في حال منع جرائم الاعتداء على النفس والعرض، وجرائم المال المقترنة بالسطو المسلح بأنواعه، وجرائم تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، وجلبها وتلقيها، وعدم الانصياع للأوامر بالوقوف أو الاستسلام، بشرط أن يعرض حياة الآخرين للخطر، فضلًا عن تهديد أمن شخصية مهمة أو اعتراض سير موكبه.

يأتي ذلك بالإضافة إلى فض الشغب أو التظاهر العدواني الذي يحدث من عدد من الأشخاص اذا عرض الأمن العام للخطر، وذلك بعد إنذارهم بالتفرق، وبعد استخدام الوسائل الأولية الرادعة غير المميتة، مثل الغاز، أو الوسائل الإلكترونية وما شابهها، ومنع اقتحام المقرات التي يتطلب دخولها إجراءات خاصة، ومداهمة الأوكار الإرهابية والإجرامية وأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وبيعها.