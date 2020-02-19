أول تعليق من عم المختطف نايف القرادي بعد تطابق فحص الـ DNA (فيديو)

الدمام(صدى):

أعرب عم المختطف نايف القرادي، عن سعادته الشديدة بعد تطابق العينتين من فحص الـDNA له ولوالدته الشرعية.

وأكد عم المختطف، أن «والد الطفل يرحمه الله وأمه واجها عناء وأتعاب وصبر وحزن، إذ تعرض الأب إلى حالة في القلب وبقي يعاني منها لسنين حتى تُوفي، وكذلك صارت حالة نفسية للأم بسبب الفاجعة التي تعرضت لها».

وأضاف : « نشكر الإعلاميين ووسائل التواصل على المتابعة وكشف الحقائق التي كانت مختفية عن المجتمع»، متابعًا «راودنا شعور أن ابننا يكون أحد المختطفين الذين عُثر عليهم».

ونشرت صحيفة «صدى» عددًا من المواد المتعلقة بالمتهمة في خطف الأطفال، وتحدثت عن نايف القرادي وعن وفاة والده عقب الاختطاف، كما نشرت نتائح تحاليل الـ DNA.

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