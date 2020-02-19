20 وظيفة للنساء في طيران أديل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة طيران أديل عبر موقعها الإلكتروني «بوابة التوظيف» توفر 20 وظيفة شاغرة للنساء، للعمل بالشركة بمدينتي الرياض وجدة، بمسمى طاقم طائرة Cabin C .

وتأتي الوظيفة لحملة شهادة الثانوية العامة، بشرط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، للعمل بالرياض وجدة.

ويكون طاقم الطائرة مسئول عن سلامة وراحة الركاب خلال الرحلة ولتقديم أعلى معايير الخدمة التي تساهم في تجربة مميزة، على أن يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء بتاريخ 2020/02/19م وينتهي التقديم بتاريخ 2020/05/19م.

ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــا .