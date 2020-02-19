مختبر لتحليل الحركة والمشي يقدم إضافة مميزة في خدمات مركز العلوم العصبية في تخصصي الدمام

بدر الحارثي(صدى):

شكل مختبر تحليل الحركه والمشي الذي تم تدشينه مطلع العام الحالي 2020 م إضافة جديدة مميزه ضمن الخدمات التي يقدمها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بهدف تقديم افضل الخدمات التأهيلية.

وأكد المدير التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور منصور توفيق أن هذا المختبر قدم خلال الشهرين الماضيين خدماته لقرابة 25 مريض من خلال 3 عيادات أسبوعية تخدم المرضى البالغين أو الأطفال ممن يعانون من اضطرابات في المشي او الحركة حيث يحتوي على تقنيات عالية الكفاءة وفريدة من نوعها مما يحقق قفزة نوعية في العناية الطبية والمتابعة المتخصصة. وأشدى على الخدمات الطبية المتطوره التي يقدمها مركز العلوم العصبية بقيادة الدكتورة رائدة البرادعي

وبين د محمد المغربي المدير التنفيذي للشؤون الطبية ان مختبر تحليل الحركة والمشي يساعد في تشخيص مفصل لحركة المفاصل وقياسها على المستوى الأفقي والمستوى الجبهي والمستوي السهمي مما يساهم في تحديد العلاج المناسب لحالة المريض ، حيث يعتمد المختبر على الأشعة ما تحت الحمراء وعلى تقنيات معلوماتية متطورة من اجل تحليل شامل لحركة جسم الأنسان وتحليل المشاكل لتحديد العلاج والتأهيل المناسب. فيما يتم الاستعانة بمختبر المشي والحركة في تشخيص حالات مرضية كثيرة من بينها الأصابات المركزية أو المحيطة بالجهاز العصبي مثل الشلل الدماغي وداء البلاركنسون ومتلازمة غلان باريه وعدم التساوي في طول الأطراف السفلى أو اصاباتها بالتواءات والإصابات في العظم أو في الأربطة خصوصا لدى الرياضيين . وأشار الأخصائي علي الدجاني والأخصائية مشاعر اليامي إلى أن هذا الفحص لا يبث اشعاعات كما لا يتطلب الوخز أو الحقن والأهم ولا يسبب الآلام. في حين أظهر فعالية في التشخيص لدى عدد كبير من المرضى وأصبح حاجة لكل طبيب معالج أو جراح بهذا المجال.