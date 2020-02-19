ماسك الخل والطماطم المذهل لعلاج بثور البشرة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتبر الحبوب والمسام الواسعة من ابرز عيوب البشرة التي تهدد جمالك خاصةً مع صعوبة السيطرة عليها بالكريمات العادية .

ويؤكد خبراء التجميل على أهمية ماسك الخل والطماطم لعلاج بثور البشرة ونضارتها ، ويمكن تحضيره من خلال الطريقة التالية :

1- المكونات : معلقة كبيرة عصير طاطم طازجة .

2- ملعقتين كبيرتين خل .

الطريقة : اخلطي المكونين ثم ادهني بشرتك بإستخدام كرة قطنية واتركيه حتى يجف تماماً ، واغسليه بالماء وكرري تلك العملية من مرتين إل 3 أسبوعياً وستذهلين من النتيجة .