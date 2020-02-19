هيئة تنظيم الاتصالات في عمان تعزز مستقبل الاستخدام التجاري لتقنية الجيل الخامس

محمد السعران(صدى):

عقدت هيئة تنظيم الاتصالات في عمان ورشة عمل لتسريع تطوير شبكات الجيل الخامس في السلطنة للاستفادة من أحدث التقنيات من جميع أنحاء العالم وذلك لتحفيز التنافسية الوطنية بما يتماشى مع رؤية عمان 2040. كما شهدت ورشة العمل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة “هواوي تك إنفستمنت” العمانية المحدودة لتطوير المواهب المحلية في قطاع الاتصالات في السلطنة .

يعكس توقيع مذكرة التفاهم التزام شركة هواوي في المنطقة بتمكين المواهب المحلية في قطاع الاتصالات حيث باتت تقنية المعلومات والاتصالات محركاً أساسياً لمسيرة نمو وتقدم المجتمعات وتطوير العديد من الصناعات.

بالإضافة إلى ذلك، سلطت ورشة العمل الضوء على الفوائد المتوقعة من تقنية الجيل الخامس على قطاعات محلية مثل الرعاية الصحية واللوجستيات والنقل والمواصلات والتعليم وغيرها الكثير. ومن خلال فتح مجالات الحوار مع رواد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، تهدف هيئة تنظيم الاتصالات إلى زيادة دعم النظام الإيكولوجي المحلي للجيل الخامس وتطوير التطبيقات المبتكرة ونماذج الأعمال في السلطنة .

خلال ورشة العمل، قدم ممثلو “عمانتل” خططًا لتسويق خدمات الجيل الخامس بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات. شارك خبراء من شركة “Ooredoo” أيضًا خططًا لتطوير تطبيقات Industry 4.0 باستخدام البنية التحتية والأجهزة التي تدعم خدمات الجيل الخامس.

كما رحبت الهيئة بمزودي حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالميين في ورشة العمل لتقديم وجهات نظرهم حول قدرات الجيل الخامس والدراسات الدولية الحديثة. وشمل ذلك جلسة مكثفة استضافتها هواوي وتطرقت إلى قطاع الخدمات اللوجستية والنقل والمواصلات الذي يعد قطاعاً رئيسيًا في الاقتصاد العماني ويمكن من خلاله التماس فوائد الجيل الخامس من حيث تعزيز رؤية وإدارة المركبات والأجهزة والسلع.

وتشمل العوامل الرئيسية لنشر خدمات الجيل الخامس زيادة سعة الشبكة وانخفاض تكلفة كل جيجابايت وحالات استخدام الأعمال الجديدة. لقد لاحظ الخبراء سابقًا العلاقة بين مستوى عالٍ للرقمنة، والذي تدعمه شبكات الجيل الخامس والنمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وكذلك القدرة التنافسية الوطنية. ووفقًا لتقريرGlobal Industry Vision 2025 الأخير، توفر خدمات الجيل الخامس للأفراد والشركات والمجتمع إمكانات هائلة، ومن المتوقع أن يحصل 58% من سكان العالم على خدمات الجيل الخامس بحلول عام 2025.

وبدأت الهيئة بالفعل الاستعداد لتمكين الشركات من تقديم خدمات الجيل الخامس وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع. في السنوات الأربع المقبلة، تعتزم “عمانتل” و”Ooredoo” بناء 4،400 محطة. وتعتمد ورشة العمل الأخيرة حول خدمات الجيل الخامس على مبادرات مماثلة تم عقدها مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتخطيط نشر تطبيقات الجيل الخامس استعدادًا لجهوزية الشبكة.