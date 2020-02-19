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فيديو نادر للملك خالد في شتاء عام 1401 هجريا

فيديو نادر للملك خالد في شتاء عام 1401 هجريا
القصيم(صدى):

ظهر الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود –طيب الله ثراه –في مقطع فيديو نادر، خلال إحدى زياراته لمنطقة القصيم قبل 40 عامًا.

وظهر في الفيديو وهو يستقبل عدد من أمراء المنطقة وكبار الشخصيات بمقر إقامته، إضافة إلى عدد من المواطنين والذين رحبوا به معربين عن سعادتهم بزيارة جلالته.

وتم التعليق على الفيديو بأنه التقط في عام ١٤٠١هـ، حيث أقام الأهالي حفلا كبيرا للترحيب به رحمه الله، وكان الجو شديد البرودة في ذلك الوقت.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 93959 ] نشر منذ 44 دقيقة

رحمه الله رحمة واسعه .. آمين ..

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