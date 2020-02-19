الفايز خلال لقائه السفير السعودي في الاردن يؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية الاردنية السعودية

محمد السعران(صدى):

اكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ، عمق العلاقات الاستراتيجية الاردنية السعودية في مختلف المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وذلك خلال لقائه اليوم في مكتبه بدار مجلس الاعيان السيد نايف بن بندر السديري ، سفير خادم الحرمين الشريفين ، في المملكة الاردنية الهاشمية .

وقال رئيس مجلس الاعيان ان الاردن ، يعتز بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه العلاقات الثنائية بين البلدين ، والتي وصفها بالتاريخية والمتجذرة ، ويحرص على تطويرها ، والبناء

عليها باستمرار ، جلالة الملك عبدالله الثاني ،واخيه خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود .

واكد الفايز ان العلاقات الاردنية السعودية تقوم على اسس راسخة وثابتة ، وعلى الاحترام المتبادل ،والتنسيق المشترك ،لما فيه مصلحة البلدين ، وهي تنطلق من ثوابت واستراتيجيات ، تعزز مفهوم الامن المشترك ، والمصير الواحد المشترك.

وقال ” اننا في الاردن قيادة وشعبا نؤمن ، بان امن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي عموما جزء من امننا الوطني ونرفض تدخل أي دولة في شؤونهما “.

واكد رئيس مجلس الاعيان ، اهمية البناء على علاقات البلدين الشقيقين ،خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها امتنا العربية ، والتي تحتاج الى منا توحيد الجهود المشتركة ،لمواجهة الاخطار والتحديات التي تواجهها .

وثمن دعم ومساندة المملكة العربية السعودية للاردن ، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهه جراء ما يجري في محيطه ، مبينا ان الاردن وانطلاقا من علاقاته الاخوية والاستراتيجية مع السعودية ، فانه يطمح الى زيادة المساعدات السعودية ، من خلال زيادة الاستثمارات المتنوعة المشغلة للايدي العاملة .

بدوره قال سفير خادم الحرمين الشريفين السيد نايف بن بندر السديري ، ان العلاقات السعودية الاردنية علاقات عميقة وقوية وتاريخية في مختلف المجالات ، وهناك تنسيق وتشاور دائمين بين قيادتي البلدين ، حول كل ما من شأنه البناء على العلاقات الاخوية والمصالح المشتركة ، وخدمة قضايا الامتين العربية والاسلامية .

واضاف ” ان الاردن قيادة وشعبا لهما دور كبير وتاريخي في الحفاظ على وحدة الامة وحماية امنها واستقرارها ، ونحن نقدر مواقف الاردن الداعمة للسعودية والمساندة لها ” والملكة العربية السعودية ستبقى على الدوام تدعم وتساند الاردن .

وبين ان السعودية تدرك حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن ، لهذا فان هناك جملة من المشاريع يجري دراستها الان من قبل الشركة التي انشائها صندوق الاستثمار الاردني السعودي براس مال ثلاثة مليارات ، ليصار الى تنفيذه في الاردن ، في مجالات البنى التحتية وسكك الحديد ، ومشاريع اخرى ، وبقيمة تزيد عن راس مال الشركة المنشئة ، وهذا الامر يؤشر على ان الصندوق المشترك بداء يعمل ، وستكون له نتائج ايجابية على البلدين والشعبين الشقيقين ، مبينا ان الصندوق يركز عمله على المشاريع المشغلة للايدي العاملة المستدامة .

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ، وقضايا الامتين العربية والاسلامية ، اضافة الى مختلف الاوضاع الراهنة في المنطقة .