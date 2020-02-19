مدارس موسوعة العلوم بالرياض تعلن عن 13 وظيفة شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدارس موسوعة العلوم بمدينة الرياض توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للنساء، للعام الدراسي القادم 2020/2021م، للعمل بالمدارس في كافة المراحل الدراسية.

وتأتي المسميات كالتالي:

1- معلمات رياضيات (للمرحلة الثانوية والمتوسطة).

2- معلمات لغة انجليزية (للمرحلة الثانوية).

3- معلمات فيزياء (للمرحلة الثانوية).

4- معلمات كيمياء (للمرحلة الثانوية).

5- معلمات احياء (للمرحلة الثانوية).

6- معلمات علوم.

7- معلمات حاسب آلي.

8- معلمات لغة عربية (لكافة المراحل).

9- معلمات دراسات اجتماعية.

10- معلمات دراسات إسلامية.

11- معلمات تربية فنية.

12- تربية بدنية.

13- معلمات مسرح ودراما.

ويشترط خبرة لا تقل عن 6 سنوات متواصلة في التدريس، والقدرة على دمج التكنولوجيا في التعليم، على أن يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وتقدم السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي «مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد»: [email protected]