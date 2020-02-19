شاب يسقط تحت قطار سريع أثناء تصوير مشهد «تيك توك»

نيودلهى (صدى):

تعرَّض شاب هندي، إلى حادثة مروعة بعدما سقط أسفل عجلات القطار، حيث كان يُصور مشهدًا لتحميله على شبكة «تيك توك».

وكان الشاب متعلق بقطار مسرع ويقوم بأداء الحركات البهلوانية؛ ليفقد السيطرة على نفسه ويهبط إلى أسفل، ومن ثم بدأ في الاصطدام بالصخور والسقوط.

واختفت رأس الشاب عند عجلات القطار ليظن الجميع بأنه تم دهسه، إلا أنه نجا برحمة الله؛ حيث سقط إلى جانب عجلات القطار وليس أسفلها.

وتحقق الجهات المعنية في الهند، بالواقعة، وأصدرت تحذيرًا قالت فيه «لقد كان هذا الرجل محظوظًا، ونجا من الموت بمعجزة؛ لكنه لن يكون دائمًا محظوظًا».