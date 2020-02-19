وزير الخارجية القطري يتطاول على دول المقاطعة
اعترف وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، بدخول الدوحة في مفاوضات مع المملكة ولكنها توقفت.
وتطاول الوزير القطري، على دول المقاطعة خلال تصريحاته اليوم الأربعاء، قائلًا « عليها أن تعود إلى رُشدها»، في تصريح يدل على استمرار النظام القطري في التكبر والمماطلة.
واستمر وزير الخارجية القطري، في نشر أكاذيب نظام الحمدين بشأن دعمه الإرهاب، قائلًا «لم تدعم أي مجموعات إرهابية في سوريا ودعمنا للشعب السوري يتم من خلال منظمات إنسانية».
الواقع[ عدد التعليقات: 7634 ] نشر منذ 39 دقيقة
الحقيقة ان دول المقاطعة اكتفت بالمقاطعة فقط ونتمنى التعامل مع هذه الدويلة الإرهابية با اشد قوة وكشف أفعالها الإجرامية لكل العالم وفي كل المحافل خاصة مع وجود الأدلة الواضحة للجميع ومنها الذهاب لإيران في نفس توقيت مقتل الإرهابي سليماني لإعلان الولاء والدعم للخميني المجرم الكل صامت عن ما حدث بهذا التحدي للعالم مع الأسف وقبلها حقائب الدولارات التي وجدت مع 7 قطريين في العراق وكذلك توفير المنابر الحربية والاعلامية لقيادات الإرهاب الدولي ومنها القاعدة والإخوان وداعش والحوثيين واحزاب إيران كا حزب الله والحشد الشيعي واذا كانت أمريكا جادة في الحرب على الإرهاب فيجب اخراس قطر الإرهابية واعلامها الحربي في قناة الجزيرة
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3383 ] نشر منذ 35 دقيقة
انهق يانامق عشان نصدقك
جابر بن يحيى[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 8 دقائق
أولا : هي دول الحصار وليس المعارضة
ثانيا : تلك الحكومات الأربع هي من بدأ بالحصار والذي هو عمل من أعمال الحرب في القانون الدولي
ثالثا : عندما تتأمر تلك الحكومات على غزو واحتلال قطر وتغيير النظام الحاكم بالقوة عام 1996م وعام 2014م فمن حق قطر أن تقول ما تشاء وأن تفعل ما تشاء وأن تتحالف مع أي قوة ضد حكومات التآمر والغدر والخيانة بل حتى من حقوق قطر المشروعة أن تتحالف مع الشيطان ضد تلك الحكومات المعلونة النجسة