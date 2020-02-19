بالفيديو.. مشجع كرة قدم يتقدم لخطبة فتاة بطريقة مبهرة
وثق مقطع فيديو مشاهد مبهرة لشاب تقدم لخطبة حبيبته من خلال ملعب مواجهة لاتسيو الإيطالي وإنترميلان في قمة المرحلة الـ 24 من الدوري الإيطالي .
وقام الشاب بإيهام صديقته بأنه سيذهب إلى المرحاض ، لكنها فوجئت بعد قليل بهتاف مذيع الملهب والجماهير وهي تردد قائلة ” تايلور ، تايلور ، تايلور .. هل يمكنك سماعي ؟ .. هل تتزوجيه .
وقام مجموعة من الشباب بالإصطفاف بالقرب من خط التماس ليشكلوا بالأحرف المنقوشة على قمصانهم عبارة ” هل تتزوجيني ؟ ” ، وسط انبهار الفتاة وحماس الجمهور .
وقامت الفتاة بالنزول من مدرج الملعب ، واحتضنت حبيبها موافقة على خطبته في مشهد مؤثر ، وتكللت المباراة بفوز لاتسيو على انترميلان بهدف واحد مقابل لا شئ .
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 2255 ] نشر منذ 6 دقائق
أهـم شي فـاز الإنتـر😁
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93941 ] نشر منذ 5 دقائق
طز فيهم وفي عاداتهم القبيحه ..