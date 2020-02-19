بالفيديو.. مشجع كرة قدم يتقدم لخطبة فتاة بطريقة مبهرة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاهد مبهرة لشاب تقدم لخطبة حبيبته من خلال ملعب مواجهة لاتسيو الإيطالي وإنترميلان في قمة المرحلة الـ 24 من الدوري الإيطالي .

وقام الشاب بإيهام صديقته بأنه سيذهب إلى المرحاض ، لكنها فوجئت بعد قليل بهتاف مذيع الملهب والجماهير وهي تردد قائلة ” تايلور ، تايلور ، تايلور .. هل يمكنك سماعي ؟ .. هل تتزوجيه .

وقام مجموعة من الشباب بالإصطفاف بالقرب من خط التماس ليشكلوا بالأحرف المنقوشة على قمصانهم عبارة ” هل تتزوجيني ؟ ” ، وسط انبهار الفتاة وحماس الجمهور .

وقامت الفتاة بالنزول من مدرج الملعب ، واحتضنت حبيبها موافقة على خطبته في مشهد مؤثر ، وتكللت المباراة بفوز لاتسيو على انترميلان بهدف واحد مقابل لا شئ .