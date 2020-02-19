طريقة ضبط زوايا عجلات السيارة

أميرة خالد(صدى):

يؤدي إهمال ضبط زوايا عجلات السيارة إلى فقدان اتزانها وثباتها أثناء القيادة وعدم انحرافها بشكل خطير، بالإضافة إلى تآكل الإطارات، وزيادة استهلاك البنزين؛ حيث أنواع الزوايا هي Caster وCamber وToe in.

ويتم إجراء الفحص للزوايا عبر جهاز مخصص لذلك؛ حيث أن الزاوية الأولى Caster تمثل قيمة انحراف العجلات تجاه اليمين أو اليسار عن الوضعية القياسية، ومن المؤشرات التي تدل على حاجتها للضبط، هي انحراف السيارة تجاه اليسار أو اليمين بالسرعات العالية، والشعور بارتجاج الإطارات.

وتكشف الزاوية الثانية Toe in، مستوى ميل العجلات نحو الداخل، ويتم حسابها بقياس المسافة بين قمة وقاعدة الإطارات على الجانبين ليتم ضبطها بنسبة تقترب من الصفر حتى تكون العجلات متوازية تماماً، حتى لا تسبب تآكل الإطارات بشكل سريع.

وتعمل الزاوية الثالثة Camber، على كشف مستوى ميل العجلة بشكل رأسي على محورها، فالجانب العلوي يميل نحو الخارج أو الداخل، بجانب ظهور العجلة مائلة على سطح الطريق بشكل غير عمودي، ويسبب زاوية الميل هذه إلى تآكل الإطارات، فضلًا عن زيادة إهلاك بعض أجزاء نظام التعليق.