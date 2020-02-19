فجر السعيد تعلن وفاة فتاة بعملية تخسيس: «ماتت البنت اللي قلتلكم عنها»

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، وفاة فتاة صغيرة كانت تطالب بالدعاء لها عبر حسابها على موقع «تويتر».

وكتبت السعيد: «ماتت البنت اللي قلتلكم عنها، كانت في مستشفى مبارك بعد حدوث تسريب نتج بعد عملية تغيير المسار وللأسف ماقدروا ينقذونها، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكانت فجر السعيد، نشرت صورة ظهرت فيها صلعاء الرأس، بعد أن تسبب علاجها بعد عملية تكميم في نتيجة عكسية، حيث أصيبت بجرثومة خطيرة نقلت إليها جراء خضوعها للعملية.