أشرف حكيمي يرجح كفة بروسيا دورتموند على ريال مدريد

وكالات(صدى):

أكدت تقارير صحافية، أن مدافع فريق بروسيا دورتموند الألماني، المغربي أشرف حكيمي، قد يوقع عقداً نهائياً مع بروسيا دورتموند، الذي يلعب له بعقد إعارة من ريال مدريد الإسباني.

ويرغب حكيمي في مواصلة التطور والمزيد من المشاركة في المباريات؛ حيث أبدى تقبلاً لاحتمالات عدم عودته إلى ريال مدريد مع انتهاء عقد الإعارة في الصيف المقبل.

وصرح أشرف حكيمي، اليوم الأربعاء: ” كل شيء يمكن أن يحدث في يونيو (حزيران)، لكننا سننتظر ونرى ماذا سيحمل الصيف.. ما أفكر فيه هو أنني أريد المشاركة ومواصلة التطور، وهنا في ألمانيا، يمنحونني هذه الفرصة ” .