بالفيديو.. غلاب: المهرة تأوي شبكات تهريب خطرة تدعمها قطر وإيران

فهمي محمد(صدى):

قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب، أنه يوجد في المهرة أخطر شبكات التهريب، ليس للسلاح فقط وإنما أيضًا للمخدرات.

وأضاف غلاب أن الفترة الأخيرة، تم تدعيم هذه الشبكات من قطر وإيران، قائلا: «يبدو أن السياسة العمانية بحاجة إلى أن تتعامل معهم بحزم».

وذكر أن هذه الجماعات تأثرت بارتباطها بالقاعدة منذ فترات طويلة، مؤكدًا أنهم لا يهددون فقط الأمن اليميني، ولكن أمن الخليج بالكامل، مطالب بالتعاون الجاد من أجل اتخاذ قرارات حاسمة وحازمة مع هذه الشبكات «الخبيثة».