العثور على مقيم مقتول طعنًا في مكة

مكة المكرمة(صدى):

تُحقق الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، في حادثة مقل مُقيم برماوي الجنسية في حي النكاسة.

وأبلغ مركز العمليات الأمنية الموحدة، الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة بحالة الوفاة، وعند مباشرتها عُثر على شخص بجانب سريره وأمعاؤه خارج جسده جراء عدة طعنات.

وأوضحت التحريات أن المغدور من الجنسية البرماوية والمُبلّغ من دي جلدته؛ وقد أكد أن المقتول يعمل معه في مطعم.

وتحفظت الأجهزة الامنية على المُبلّغ لاستكمال إجراءات التحقيق، فيما تم إيداع الجثة ثلاجة الموتى.