800 متقدم ومتقدمة لوظائف مراقبي المساجد بالشؤون الإسلامية بجازان

الرياض(صدى):

بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، استقبال عدد من المراقبين والمراقبات الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية التي أقيمت قبل عدة أشهر.

وبين مدير عام فرع الوزارة في المنطقة الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، أن الفرع أكمل استعداداته لاستقبال المتقدمين والمتقدمات على وظائف مراقبي ومراقبات المساجد، حيث بلغ عددهم “800” متقدم ومتقدمة، منهم “195” من النساء، وذلك في مقر الفرع بمدينة جيزان.

وأكد المدخلي أن هذه الوظائف تأتي في إطار سعي الوزارة لخدمة بيوت الله، وتحقيقاً لأحد أهداف رؤية المملكة 2030.