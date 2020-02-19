مدينة الملك عبدالله الطبية تدشن خدمة ايصال الادوية للمستفيدين من خدماتها الى منازلهم

حسين العلي(صدى):

ضمن أهدافها الاستراتيجية لتحسين تجربة المريض أطلقت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلة بإدارة الخدمات الصيدلانية خدمة إيصال الادويه لمنازل المستفيدين من خارج مدينة مكة المكرمة والى جميع أنحاء المملكة مجانا.

وتهدف هذه المبادره الى تجنيب المرضى وذويهم عناء ومشقة السفر والقدوم لمن لديهم إعادة صرف لادويتهم لمن هم خارج مدينة مكه المكرمة و تحسين تجربة المرضى لدى المدينة الطبية وتحسين جودة الخدمة المقدمة ، وتقليل وقت انتظار المريض.

وتقوم آلية طلب خدمة ايصال الادوية عن طريق الموقع الالكتروني للمدينة الطبية ممن لديهم اعادة صرف و بعد موافقة المريض على الشروط يتم تجهيز الادوية بعد استلام الطلب عن طريق الموقع ، ويتم تزويد المريض برسالة تأكيد الطلب. بعد ذلك يتم التواصل مع مندوب شركة الشحن المعتمده لدى المدينة الطبية لتوصيل الادويه لمنزل المريض .

كما يمكن للمرضى القاطنين بداخل مدينة مكة المكرمة و الذين لديهم اعادة صرف امكانية طلب الأدوية وستقوم ادارة الرعاية الصيدلانية بتجهيزها ويأتي المستفيد برقم الطلب ويتم استلامها من صيدلية العيادات الخارجية بمدينة الملك عبدالله الطبية.

الجدير بالذكر أن مدينة الملك عبدالله الطبية تبذل جهود كبيرة لتحسين تجربة المريض وتجويد خدماتها ومن ضمنها تم انشاء المجلس الاستشاري للمرضى وذويهم قبل ثلاث سنوات والذي من شأنه مناقشة العديد من المقترحات والمبادرات وإشراك المرضى او ذويهم والذين يتم اختيارهم في كل دورة لتحسين الخدمات المقدمة وقد تم تنفيذ العديد من المبادرات والتي انبثقت من هذا المجلس والذي اتم دورته الثالثه ايماناً من المدينة الطبية بأهمية تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين تماشيا مع توجيهات حكومتنا الرشيدة وبمتابعة من وزارة الصحة لتحقيق اهداف رؤية المملكة الطموحة.