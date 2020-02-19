تأثير خطير لطريقة الحمل على عمر الأطفال

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة علمية حديثة عن مخاطر كبيرة على الحمل بطريقة أطفال الأنابيب ترشحهم للوفاة بنسبة 45 %قبل بلوغهم عمر عام .

وأكدت الدراسة التي تمت في السويد على 3 مليون طفل أن الأطفال الناتجين عن الأجنة المجمدة عرضة للخطر بأكثر من الضعفين والموت خلال الأسابيع القليلة الأولى من حياتهم، مقارنة بالأطفال الناتجين عن الحمل الطبيعي .

وأرجعت ذلك إلى صعوبة التنفس وضعف المناعة مما يجعلهم عرضة لأي عدوى ، فضلاً عن انخفاض الوزن عند الولادة ومخاطر الولادة المبكرة والعيوب الخلقية .

ومع ذلك فقد أكد الباحثون إن هذه النتائج مبنية على عينة صغيرة فقط من الأطفال الذين نتجوا بواسطة أجنة مجمدة ، وأنه لا يمكن الجزم بتلك النتائج وتعميمها دائماً .