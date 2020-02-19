الرياض(صدى):

كشفت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا موتورز في المملكة، اليوم الأربعاء، عن وصول سيارة كيا سيلتوس إلى المملكة بشكل رسمي؛ حيث شهدت المعارض الرئيسية للشركة في الرياض والدمام وجدة حفل تدشين السيارة في السوق السعودي.

وتجمع السيارة الجديدة، بين المزايا التقنية التي تستشرف المستقبل والمساحات الرحبة الرائدة في فئتها ومزودة بمجموعة من مزايا الأمان الرائعة ذات المستوى العالمي، كما أن التصميم الخارجي المميز والمدهش، مثل غطاء المحرك الطويل، والخطوط والحواف القوية والمتطورة على الصدام الأمامي.

وتأتي الخطوط الحادة المضغوطة في جسم السيارة، إضافة إلى الشبك الأمامي الواسع ” على هيئة أنف النمر ” مما يساعد في التعرف عليها على الفور وإستيعاب أنها من سيارات كيا، ولكنها تختلف قليلاً عنها، حيث أنها مزودة بكتف قوي منسجم مع الزجاج المائل نحو الخلف من السيارة.

وتشمل المصد الخلفي المزود بعادم صوت معدني جميل، فضلًا عن مصابيح LED أمامية وخلفية مصممة بشكل معقد ومتطور للغاية، يضفي على السيارة وجود قوي وواثق على الطريق، وللقيادة أثناء النهار، تحتوي السيارة أيضًا على مصابيح LED ومصابيح خلفية تعمل بالنهار ومؤشرات ثلاثية الأبعاد متعددة الطبقات.