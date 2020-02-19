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المهندس القحطاني يتفقد المشاريع التطويرية في مستشفيّي حوطة بني تميم والافلاج

المهندس القحطاني يتفقد المشاريع التطويرية في مستشفيّي حوطة بني تميم والافلاج
محمد السعران(صدى):

قام وكيل وزارة الصحة المساعد للصيانة وتشغيل المرافق المهندس محمد القحطاني بزيارة لمستشفيّي محافظة حوطة بني تميم العام والأفلاج .
تفقد خلالها سير العمل ، والوقوف علي جميع المرافق ، والاستعدادات اللازمة لتقديم افضل الخدمات الصحية للمرضى ، والمراجعين .
كما قام الوكيل المساعد بزيارة مستشفى الافلاج لمتابعة مشروع البنية التحتية لتفقد سير العمل .
وتأتي الزيارة ضمن خطة وكيل الوزارة المساعد للصيانة وتشغيل المرافق للوقوف على خطة تطوير مستشفيات منطقة الرياض.
وشدد المهندس القحطاني على أهمية مشاريع البنية التحتية ، في ظل ما نحظى به من دعم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده ، لتطوير الخدمات بما ينعكس على مستوى الخدمات الصحية للمستفيدين .
من جانبه عبر مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري عن شكره للقحطاني نظير الجهود التي تقدمها الوكالة لدعم المنطقة في مشاريع البنية التحتية مستشفيات منطقة الرياض ، وذلك بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، وفي اطار توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة .
مؤكداً أن “صحة الرياض” ، تعمل على تطوير مستشفيات المنطقة ، من خلال عدة مبادرات ومشاريع وبرامج تطويرية جديدة ، وبماينعكس على تجويد خدماتها الصحية .
من جانبه أوضح مساعد المدير العام للمشاريع والشؤون الهندسية المهندس عبدالله الغامدي
أن “صحة الرياض” بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، قامت مؤخراً بإطلاق عدد من المبادرات والبرامج الجديدة ، حيث أنجزت حزمة من المشاريع التطويرية والجديدة في المرافق الصحية التابعة لها ، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير عدد من مرافقها تتضمن البنية التحتية، والمرافق ، وبيئة العمل، وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية .
وأضاف أن المشاريع شملت توسعة وتطوير عدد من أقسام الطوارئ وفق أفضل المعايير والمواصفات الفنية والإنشائية ، وأقسام العلاج الطبيعي، وأقسام الأشعة، إضافة إلى أقسام العمليات ، وغيرها من الاقسام ، في العديد من مرافقها الصحية في المحافظات ، وبما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين .


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