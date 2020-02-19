الفيصلي: مخالفتي لتعليمات المدرب سر هدفي التاريخي

طلال الغامدي(صدى):

كشف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، مصطفى ملائكة، رفض مدربه البرازيلي تشاموسكا تقدمه خلال مواجهة فريق الفتح، إلا أنه خالف تعليماته.

وكان المدرب طلب من ملائكة، البقاء في مرماه وعدم التقدم للأمام مع زملائه أثناء تنفيذ الركلة الركنية، لكنه لكني خالف تعليماته ودخل التاريخ، رغم عدم توقعه تسجيل هدف التعادل في الثواني الأخيرة.

يذكر أن الموسم الحالي 2019-2020 من الدوري السعودي للمحترفين، شهد إحراز عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال هدفًا من ركلة جزاء في شباك الرائد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة.