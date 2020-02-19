رحيل مأساوي لإعلامي تأثرًا بوفاة والدته

القاهرة(صدى):

توفي الإعلامي المصري عمر نجيب، صباح اليوم الأربعاء، إثر دخوله في حالة نفسية شديدة بعد وفاة والدته خلال الشهر الماضي.

وقال الإعلامي عليان حسين المذيع بقناة النيل للرياضية: «الصديق المحترم الفنان والمذيع عمر نجيب، قابلته من أسبوع كان خارج من الحمام متوضي وكان شكله حزين ومكسور، سلمت عليه وبقول له مالك يا عمر مش عوايدك قال لي: معلش الحاجة والدتي توفاها الله».

وأضاف: « دلوقتي لسه صاحي لقيت خبر وفاتك يا عمر، لم تنتظر كثيرًا للقاء أمك، الله يرحمك ويجمعك بها بها في الفردوس الأعلى».