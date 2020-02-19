رحيل مأساوي لإعلامي تأثرًا بوفاة والدته
توفي الإعلامي المصري عمر نجيب، صباح اليوم الأربعاء، إثر دخوله في حالة نفسية شديدة بعد وفاة والدته خلال الشهر الماضي.
وقال الإعلامي عليان حسين المذيع بقناة النيل للرياضية: «الصديق المحترم الفنان والمذيع عمر نجيب، قابلته من أسبوع كان خارج من الحمام متوضي وكان شكله حزين ومكسور، سلمت عليه وبقول له مالك يا عمر مش عوايدك قال لي: معلش الحاجة والدتي توفاها الله».
وأضاف: « دلوقتي لسه صاحي لقيت خبر وفاتك يا عمر، لم تنتظر كثيرًا للقاء أمك، الله يرحمك ويجمعك بها بها في الفردوس الأعلى».
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93933 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يرحمهما برحمته ويحسن عزاء من فقدهما .. آمين ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46388 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يرحمهم جميع