«تميم» يأخذ 100 مليون يورو من الشعب القطري إلى «أردوغان»

ماجد القزيز(صدى):

يستمر تميم بن حمد في تقديم فروض الولاء والطاعة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دون كلل أول ملل، إذ كان آخر تلك الفروض إعطاء نحو 100 مليون يورو إلى تركيا بحُجة واهية.

وهكذا يُبدد تميم أموال الشعب القطري لإنعاش الاقتصاد التركي، إذ بادر «تميم» بشراء فندقين في إسطنبول بقيمة 93 مليون يورو أي ما يعادل 102 مليون دولار.

وكشف شركة «الريان» القطرية، عن استثمارها في «جي دبليو ماريوت إسطنبول البوسفور» وهو فندق أُنشئ قبل 180 عامًا، وأصبح فيما بعد خانًا تقليديًّا تحت مسمى «خان ولي علمدار» وقبل 4 سنوات، تم إخضاعه لعمليات ترميم وصيانة كبيرة بهدف افتتاحه كفندق.

ويعاني الاقتصاد التركي من حالة احتضار، إذ تهاوت الليرة التركية بشكل كبير، على خلفية سياسات أردوغان الفاشلة، إذ باتت تركيا سادس أعلى معدل تضخم في العالم.