«الجبير» ينفي وجود أي قنوات اتصال مع إيران

الرياض(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأربعاء، على عدم وجود أي قنوات تواصل خلفية بين المملكة وإيران التي لا تحترم الأعراف الدولية.

وقال عادل الجبير، على هامش مباحثاته مع وزيرة خارجية النرويج، ايني إريكسون، في العاصمة الرياض: ” لا توجد قنوات تواصل خلفية مع إيران. موقفنا من إيران واضح جداً نحن نقوله في العلن نريد إيران أن تلتزم بالأعراف الدولية والقانون الدولي “، بحسب موقع ” العربية ” .

وطالب ” الجبير ” أن تلتزم إيران: ” مبدأ احترام سيادة الدول الأخرى، وأن تتوقف عن دعم الإرهاب وتوفير صواريخ باليستية للإرهابيين، وأيضاً الالتزام بحسن الجوار في الخليج، لذا على إيران أن تغير سلوكها لو أرادت أن تتعامل بطريقة طبيعية مع العالم. والرسالة التي أرسلناها علنيا وليس عبر قنوات تواصل خلفية هي تغيير السياسة والالتزام بالنظام الدولي ” .