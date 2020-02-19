مصادرة مواد غذائية بمعمل سري به صراصير وفئران قبل بيعها بأسواق أبها

أبها(صدى):

نفذّت أمانة منطقة عسير جولة رقابية على المحلات التجارية في أبها ، أسفرت عن ضبط شقة سكنية تحولت لمعمل سري لتصنيع المواد الغذائية الملوثة والفاسدة .

ونجحت إدارة الطوارئ والرقابة بالأمانة في ضبط المخالفين ، وتمت مصادرة أغذية مجهولة المصدر منها لحوم وخضراوات قبل بيعها بالأسواق والمحلات .

وكشفت مصادر أن الأغذية كانت تحتوي على “صراصير ” ، كما كانت الفئران موجودة بمكان التصنيع ، فضلاً عن تحلل بعض اللحوم وغيرها من المظاهر التي تؤكد تدني كبير في مستوى النظافة .