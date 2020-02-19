نتائج القبول النهائي لرتبة جندي في «الجوازات»

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الأربعاء، عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال.

وأوضحت مديرية الجوازات، أنه على المقبولين ضرورة التقيد بالتعليمات واحضار المستندات؛ حيث أن الطلبات تتمثل في: عدد 2 بدله رياضة (حسب اللون المحدد في الرسالة النصية) على أن تكون لون موحد للفانيله والبنطال، عدد 2 جزمة رياضية بيضاء اللون، شراب رياضة أبيض العدد حسب الحاجة على أن لايزيد عن 10.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى عدد 2 بيجامة نوم اللون أخضر فاتح، عدد 2 بيجامة شتوية اللون أبيض، احضار أدوات حلاقة واحتياجات شخصية للنظافة حسب الحاجة (صابون، شامبو، مزيل عرق، فرشة أسنان، ملابس داخلية، حذاء لدورة المياة، ملمع أحذية لون أسود)، إحضار مبلغ مالي لاحتياجات الطالب خلال فترة الإستجداد كمصروف شخصي داخل المعهد على أن لا يزيد عن 500 ريال.

وشددت على وضع جميع الاحتياجات المطلوبة داخل حقيبة صغيرة وملائمة سوداء اللون؛ فضلًا عن حلاقة شعر الرأس بالمكينة رقم (1)؛ فيما يجب الحضور لمعهد الجوازات الجديد (بطريق الدمام) الساعة 6:00 صباحاً يوم الأحد الموافق 1441/06/29هـ، كما يمنع إحضار أجهزة الهاتف والأجهزة الأخرى المحموله والدخان وما في حكمة مطلقاً.

ويجب احضار خطاب لحساب الآيبان البنكي مختوم من البنك ساري المفعول، والتقيد بتعليمات الداخلية للمعهد التي سوف تبلغ للطالب فور حضوره، احضار بطاقة الهوية الوطنية الأصل سارية المفعول مع صورتين منها مكبره، زيارة أولياء أمور الطلبة ستكون في يوم الجمعة الموافق 1441/07/11هـ ويوم الجمعة الموافق 1441/07/25هـ من الساعة 4:00 إلى الساعة 5:30 عصراً.

وأكدت على احضار قبعة رياضية لون أبيض سادة، التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية وإحضار ما يثبت ذلك؛ فيما سوف يتم استبعاد أي طالب يتأخر عن الحضور لمقر الدورة، ولمعرفة نتيجة القبول النهائي من هنـــــــــــــا .