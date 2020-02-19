كاريلي يأمل الفوز بلقب بطولة كأس محمد السادس للأندية

ماجد محمد(صدى):

يعمل المدير الفني لفريق الاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي، على الوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق لاستعادة نغمة الانتصارات، والعودة إلى منصات التتويج، مشيرًا إلى الفريق مستعد للتحدي وإثبات إمكانياته، والبداية كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وأكد المدرب البرازيلي صاحب الـ46 عامًا، أنه يعرف جيدًا إمكانيات كل لاعب في فريق الاتحاد، وما يمكن أن يقدم من أجل لتطوير أدائه، لافتا إلى أن البداية المهمة ستكون صعبة للغاية أمام متصدر الدوري فريق الهلال السعودي.

وألمح كاريلي إلى أنه يتطلع للفوز بلقب بطولة كأس محمد السادس للأندية، وهو ما يحتاج إلى تركيز أكبر على موقعة الشباب، من أجل بلوغ محطة النهائي، وفقا لتصريحاته في إحدى البرامج التليفزيونية.