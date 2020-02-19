سيدة تدعي اختطافها للحصول على 200 ألف جنيه من أهلها

القاهرة(صدى):

كشفت الأجهزة الأمنية بإحدى محافظات الصعيد المصرية، ملابسات واقعة اختطاف سيدة مقابل دفع أهلها مبلغ مالي لإعادتها.

وتبين أن السيدة صاحبة الواقعة يعمل زوجها بالمملكة، وادعت اختطافها، بعد تعرفها على 3 أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متفقة معهم على ابتزاز أهلها بهدف الحصول على 200 ألف جنيه نظير إعادتها.

وتمكنت قوات الأمن من كشف الأمر، وضبط المتهمين وبمواجهة المتغيبة، أقرت بخطتها وخروجها من منزل أهلها مصطحبة ابنتها بإرادتها، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويلها للنيابة للتحقيق.