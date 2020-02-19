سيدة تطالب بخلع زوجها: يمارس الرذيلة مع الفتيات أمام أطفاله

القاهرة(صدى):

تقدمت سيدة مصرية بدعوى خلع ضد زوجها؛ حيث قالت أنه يحضر فتيات ليل إلى منزل الزوجية ليمارس الرذيلة أمام أطفالهما الذين يعلمهم الانحلال الأخلاقي.

وقالت الزوجة أنها فوجئت بجفائه لها عقب زواجهما بمده قليلة لا تتعدى الثلاثة أشهر، ونشبت بينهما مشادات تطورت لتعديه عليها بالضرب المبرح وتركها المنزل عائده لوالديها لأكثر من أربعة أشهر؛ فيما أخذ يحضر فتيات ليل لقضاء علاقة غير شرعيه أمام أطفاله.

وأوضحت أنها عادت إلى منزل الزوجية، لتفاجأ به تاركا أطفاله أمام التلفزيون وهو داخل غرفة النوم برفقة إحدى الفتيات بوضع مخل؛ ليقوم بطردها من المنزل فتتقدم بدعوى خلع ضده.