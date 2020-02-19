بالفيديو.. عبدالرحمن بن مساعد يفضح محاور بريطاني أراد إحراج عادل الجبير
كشف الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن الأسلوب غير المهني للمحاور البريطاني الشهير “تيم سيباستيان ” مع المسؤولين السعوديين من أجل إحراج المملكة ومحاولة النيل منها .
وقال “بن مساعد ” : المحاور تيم سيباستيان صحفي وروائي بريطاني دائمًا ما يضع ضيفه تحت ضغط أسلوبه هجومي مستفز يقاطع ضيفه في كل إجابة ليفقده التركيز ويحضرّ أسئلته المليئة بالكمائن بشكل تصاعدي(أي أنه يجهز لسؤاله الخامس مثلًا من السؤال الأول).
وأضاف : تابعت كل حواراته لم تفلح أساليبه مع تركي الفيصل ولا عادل الجبير .
ونشر “بن مساعد ” مقطع فيديو من إحدى حوارات المحاور البريطاني والتي لم تفلح بأسلوبه المعهود مع وزير الدولة للشؤون الخارجية ” عادل الجبير ” ، الذي تمكن من السيطرة على الحوار لصالحه .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33997 ] نشر منذ 36 دقيقة
هذا يأخذ اموال من نظام الحمدين عن طريق عزمي بشاره
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93932 ] نشر منذ 24 دقيقة
اجخمه يامعالي الوزير والقمه الحجر ..
.. لعن الله هالاشكال ولعن من يساندهم ويحرك بغضائهم علينا ، وخذلهم بين العالمين .. آمين ..