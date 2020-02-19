رونالدو يمنح خطيبته الحسناء مصروفًا شهريًا خياليًا

وكالات(صدى):

أزاحت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، الستار عن مصروف شهري خيالي يمنحه نجم يوفنتوس، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لخطيبته الحسناء الإسبانية جورجينا رودريجيز.

ويمنح رونالدو، لجورجينا رودريجيز مبلغًا يصل إلى نحو 96 ألف يورو شهريًّا؛ حيث يحصل اللاعب على دخل ضخم من ناديه يوفنتوس الإيطالي، يبلغ حوالي 34 مليون يورو سنويًّا.

ولدى جورجينا طفلة واحدة من رونالدو، هي ألانا مارتينا، البالغة من العمر عامين، بالإضافة إلى أبناء اللاعب الثلاثة، التي تقوم بتربيتهم؛ فيما تحصل الحسناء الإيطالية على دخل مقابل الصور التي تنشرها على صفحتها في تطبيق إنستجرام؛ حيث يتابعها 16.5 مليون شخص.