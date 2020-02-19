بالفيديو.. مرسيدس تطرح سيارة Maybach بمواصفات متطورة

أميرة خالد(صدى):

طرحت شركة مرسيدس، سيارة S-Class W223 الفارهة والتي اختبرتها في شوارع جمهورية التشيك؛ حيث حصلت مصابيحها على تصميم جديد ومميز مقارنة بالمصابيح التي كانت موجودة في نماذج الفئة S السابقة من مرسيدس.

وشملت السيارة الجديدة، الشاشة الكبيرة التي تعمل باللمس الموجودة قبالة السائق، والتي توحي بأن واجهة القيادة ستخلو تقريبا من الأزرار، وسيعتمد السائق على الشاشة للتحكم بمعظم ميزات مركبته، وبمحرك بنزين كبير وقوي بـ 12 أسطوانة وسعة 6 ليترات.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى محرك آخر بـ 8 أسطوانات، يزيدان من تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 4 ثوان؛ فضلًا عن أنظمة كاميرات تظهر محيطها بالكامل للسائق، وحساسات لقياس المسافات واستشعار المارة والسيارات على الطرقات لتفادي الحوادث، وأنظمة تثبيت أوتوماتيكي للمسار أثناء السير على الطرقات السريعة.