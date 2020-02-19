«خصوبة رجال تركيا» في خطر

أنقرة(صدى):

يبدو أن تركيا في طريقها لمواجهة أزمة كبيرة، حيث أشارت تقارير إلى أن تنفيذ مشروع «قناة إسطنبول»، سيؤثر على خصوبة الرجال.

وأشارت التقارير إلى أنه مع بداية الحفر ستنبعث روائح كريهة أشبه برائحة البيض الفاسد نتيجة انتشار غاز ثاني أكسيد الكبريت المتراكم في بحر مرمرة.

ويؤثر غاز ثاني أكسيد الكبريت بشكل سلبي على الجهاز التناسلي للذكور، ويقلل من فاعلية الجهاز التناسلي الذكري بنسبة 25- 30%.

وأفاد تقرير آخر بأن التأثر يشمل الرجال والنساء، وستتأثر خصوبتهما معا وقدرتهما على الإنجاب نتيجة لغاز ثاني أكسيد الكبريت.

يذكر أن تركيا تستعد لتنفيذ مشروع قناة إسطنبول، بعد أن حصلت على تقييم إيجابي من 52 مؤسسة ومعهدًا مختصًّا، حسب تصريحات سابقة.