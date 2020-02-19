سعر أرخص هواتف «آيفون» وموعد طرحه

وكالات(صدى):

كشفت شركة “أبل” عن سعر هاتف “آيفون” الجديد منخفض التكلفة والمعتمد على إصدار “iPhone 8″؛ حيث من المقرر أن تتم تسمية الجهاز الجديد باسم “iPhone SE 2″، أو “iPhone 9”.

ومن المتوقع، أن يتم إطلاق الهاتف الجديد، في النصف الأول من هذا العام، بينما لن يشمل عدسة بلاستيكية من عناصر “7P”؛ فيما سعر الإصدار الجديد من “أبل” ربما يكون 400 دولار، وخطة طرحه ربما تكون في شهر مارس المقبل.

وتريد الشركة، الإبقاء على أسعار الهاتف الجديد، منخفضة، من خلال إعادة استخدام المكونات باستثناء المكونات الرئيسة المتعلقة بالأداء مثل شريحة “A-series”، التي يشاع أنها ستنتقل من شريحة A11 في “آيفون 8‌”، إلى أحدث شرائح A13 من “أبل”.