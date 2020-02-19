تعليم الرياض تعلن فتح باب الترشح للتشكيلات الإشرافية

محمد السعران(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض فتح باب الترشيح لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للتشكيلات الإشرافية للعام الدراسي 1441/ 1442 هـ، اعتبارا من 24 جمادى الآخرة حتى 15 رجب من العام الجاري.

وأكد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن فتح الترشيح للتشكيلات الإشرافية يأتي لسد الاحتياج ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترشيح والتفريغ حسب التنظيمات المتبعة في ذلك، وتسهيلا لإجراء التقديم ستكون بوابة الرياض التعليمية منصة للتقديم .

وأشار المدير العام إلى أن اختبار قياس شرط للترشح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية، متمنيا لجميع المتقدمين التوفيق.

من جهته بين المتحدث الرسمي لتعليم الرياض الأستاذ علي الغامدي أن فتح النظام للتقديم سيكون في 24 جمادى الآخرة، وسيفتح لقائد لمدرسة في التاريخ نفسه، بينما سيفتح لمكاتب التعليم في 10 رجب، وإغلاقه في 15 رجب من العام الجاري.

وأهاب الغامدي بجميع المتقدمين بالالتزام بخطوات الترشيح المعتمدة، وإرفاق جميع المستندات والدورات المطلوبة.