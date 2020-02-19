الشيخ الفوزان: إبداء النصيحة للمسؤولين على مواقع التواصل الإجتماعي لا يجوز
كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان الحكم الشرعي للمناصحة العلنية لبعض مسؤلي الدولة عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي .
وأكد الشيخ “الفوزان ” أن هذا المنهج خاطئ ولا يجوز لأن النصيحة يجب أن تكون سراً بين الناصح والمنصوح ، وليس أمام الجميع .
جاء ذلك على لسان الدكتور عمر العمر الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والذي كشف عن إستفساره وإجابة الشيخ”الفوزان ” عبر تغريدة له .
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46385 ] نشر منذ 18 دقيقة
طيب يا شيخ الله يجزاك خير الجزاء انت وأعضاء الإفتاء قريبين انصحهم وخاصه التجار إلى كلوا. الأخضر واليابس وخلوا إلى على قد حاله يتحمل الديون بسبب الغلاء إلى قصوبه ظهور الناس إذا الأساسيات شتطحه وش يسوي الفقير والمحتاج ياكل اظافره ماعد إلى هي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93923 ] نشر منذ 12 دقيقة
بس ياشيخ ، جزاك الله خير ..
.. المسؤولين مانقدر نقرب حولهم مسافة كيلوين ، وشلون نسمعهم النصيحة السريه ..؟؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93923 ] نشر منذ 11 دقيقة
بس ياشيخ ، جزاك الله خير ..
.. المسؤولين مانقدر نقرب حولهم مسافة كيلوين ، وشلون نسمعهم النصيحة السريه ..؟؟