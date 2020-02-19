تعليق ناري لـ «قرقاش» على معارك «إدلب»

أبو ظبي(صدى):

علق الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على القتال الدائر في محافظة إدلب السورية ، مطالباً بعودة الدور العربي لوقف نزيف الدماء على الأراضي العربية .

وقال “قرقاش ” في تغريدة على حسابه الرسمي عبر ” تويتر ” : المتابع للمشهد السوري وما يجري في إدلب من مواجهات خطيرة يدرك أبعاد غياب الدور العربي، صراع مصالح يطال البشر والأرض تخوضه الدول .

وتابع : كأن العالم العربي مشاع، أو فضاء لطموحها ولامتدادها الاستراتيجي، عودة الدور العربي لمواجهة تحديات الأمن العربي أصبح أكثر من ضرورة.

وشهدت إدلب نزوح آلاف المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال فضلاً عن مقتل المئات بسبب الصراع الدائر على أرضها .